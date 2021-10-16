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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مطعم بالإسكندرية

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:34 ص
الحماية المدنية
الحماية المدنية
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمطعم بمنطقة سموحة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال العاملين وشهود العيان حول الواقعة.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمطعم بمنطقة السوق التجاري بشارع مسجد حاتم بمنطقة سموحة بدائرة قسم الشرطة دون حدوث إصابات.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف وسيارة الاطفاء  إلى مكان الحريق وتم السيطرة علي النيران وإخمادها بواسطة سيارات الإطفاء، ومنع امتداد الحريق لباقي المحال المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمطعم بالطابق الأول، بسبب حدوث ماس كهربائي دون إصابات بشرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، واخطرت النيابة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

نيابة حوادث حريق تحريات الأدلة الجنائية

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