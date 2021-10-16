ضبط مالك شركة استيراد وتصدير لإتجاره بالنقد الأجنبي بالإسكندرية



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك شركة للإستيراد والتصدير - مقيم بمحافظة الإسكندرية).. بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تلقى العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بالخارج على حسابه البنكى.. قيمة بضائع "أجهزة كهربائية - قطع غيار" قام ببيعها لبعض الأشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة" وإرسالهما لهم بموطنهم، وعقب ذلك يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.



ضبط المتهم



و عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.





كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى.. 60 ألف دولار أمريكى بما يعادل (945،600 جنيه مصرى).





و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك شركة إستيراد وتصدير لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى بالإسكندرية.معلومات وتحريات