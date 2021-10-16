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جرحى جراء إطلاق رصاص في ملعب أثناء مباراة رياضية بأمريكا

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:37 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات

أصيب عدد من الأشخاص بجروح جراء حادث إطلاق نار وقع في ملعب أثناء مباراة لكرة القدم الأمريكية في مدينة موبيل بولاية ألاباما.

 

وفي تصريحات صحفية، أكد قائد شرطة موبيل، بول برين، أن الحادث الذي وقع عند المخرج الغربي لملعب "لاد بيبلز" أثناء مباراة بين فريقي مدرستين ثانويتين مساء أمس الجمعة خلف أربعة مصابين، بينهم امرأة، لافتا إلى أن أحدهم تعرض لجروح بليغة تهدد حياته ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

 

وقال قائد شرطة موبيل، إن الغموض يلف دوافع الهجوم وأن الشرطة لم تنفذ بعد أي اعتقالات على خلفية الحادث، مشيرا إلى أن مشتبها بهما هربا من موقع الحادث بسيارة بيضاء، لكن من المرجح أن واحدا منهما فقط أطلق الرصاص.

 

وكانت وسائل إعلام محلية، تداولت لقطات تظهر حالة من الهرع سادت الملعب أثناء الحادث، إذ بادر عدد كبير من المشجعين إلى البحث عن مأوى آمن داخل أروقة الملعب.

 

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مباراة رياضية جرحى اطلاق رصاص أمريكا

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