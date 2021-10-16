سؤال برلماني لوزير الرياضة بشأن فوضى التعيينات في الاتحادات والأندية



تقدم النائب محمد الطوخي القصبي، عضو مجلس النواب، بسؤال لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن فوضى التعيينات في الاتحادات الرياضية والأندية ذات الميزانيات الضخمة التي تصل إلى مئات الملايين، وما يحكم ذلك من عمليات ترضية الولات لمجالس الإدارات، بالإضافة إلى المجاملات الفجة في تقدير المرتبات لهؤلاء المعينين بموجب الهوى الشخصي لمجالس الإدارات.





وطالب "الطوخي" في تصريح لبوابة "الفجر"، وزير الشباب والرياضة بالافادة بعدد وأسماء كل من يعمل نظير أجر بالأندية والاتحادات التالي بيانها فيما بعد، وبيان سند تعينه، وما إذا كان منتدب من قبل وزارة الشباب والرياضة أم معين بموجب قرار مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الذي يعمل به، وجملة ما تم صرفه له من رواتب ومكافآت أو تحت أي مسمى خلاف ذلك طوال العام المالي المنقضي وذلك عن الأندية التالية ( الزمالك - الأهلي - سموحة - الطيران - هليوبوليس - الصيد - الشمس - الاتحاد المصري لكرة القدم - اللجنة الأولمبية المصرية - إتحاد العاب القوى )، وأن يكون الرد على السؤال كتابتا.





