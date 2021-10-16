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محافظ الغربية يكلف الشئون الاجتماعية بدفع المصاريف الدراسية لغير القادرين

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:39 ص
المحافظ
المحافظ
أيمن يحيي

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن محافظة الغربية ستتكفل بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وذلك من خلال الحصر الذي قامت به مديرية التربية والتعليم.

وعلى الفور تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعى بتحمل تلك المصاريف من خلال الجمعيات الأهلية حتى يتسنى للطلاب غير القادرين تسلم كتبهم الدراسية.

الفئات المعافاة من دفع المصروفات

ومن جانب آخر فإن وزاره التربية والتعليم قد حددت الفئات المعافاة من دفع المصروفات والتي تشمل "أبناء الشهداء والمرأة المعيلة وذوي الهمم والمدرجين بتكافل وكرامة".

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محافظ الغربية المصروفات الدراسيه التعليم الاهلي

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