محافظ الغربية يكلف الشئون الاجتماعية بدفع المصاريف الدراسية لغير القادرين



ومن جانب آخر فإن وزاره التربية والتعليم قد حددت الفئات المعافاة من دفع المصروفات والتي تشمل "أبناء الشهداء والمرأة المعيلة وذوي الهمم والمدرجين بتكافل وكرامة".

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن محافظة الغربية ستتكفل بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وذلك من خلال الحصر الذي قامت به مديرية التربية والتعليم.وعلى الفور تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعى بتحمل تلك المصاريف من خلال الجمعيات الأهلية حتى يتسنى للطلاب غير القادرين تسلم كتبهم الدراسية.الفئات المعافاة من دفع المصروفات