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السيسي يكشف موقفا أزعجه أثناء تفقد محور العصار منذ أيام (فيديو)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن موقفا أزعجه أثناء تفقده محور العصار منذ عدة أيام، قائلا: "كنت ماشي من كام يوم في محور العصار بالعربية.. لقيت الناس واضعة المخلفات في نص الشارع".

وأشار "السيسي"، كلمته بافتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بالسادس من أكتوبر، اليوم السبت، إلى أنه عندما تم وضع عربات للقمامة رفض من يقطنون على اليمين والشمال وضع العربات أمام منازلهم، مضيفا: "الناس سابت العربات وحطوها في نص الشارع.. طب هنعمل إيه".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، "الموضوع ده مشترك بين الدولة والمواطن، ومش هننجح إلا لما نكون كلنا مع بعض"، لافتا إلى أن وضع نظام للنظافة جيد في مصر سيواجهه مشكلة البناء غير المخطط.

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