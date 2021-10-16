كشف ملابسات مقتل تاجر ماشية بالبحيرة



تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة أسفرت جهوده عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه (تاجر ماشية – مقيم بدائرة المركز)، وأنه مدين للمجنى عليه بمبلغ مالى نظير تجارة بينهما، وقيامه بإستدراجه لمسكنه بزعم سداد مبلغ الدين ثم قام بوضع قرص لحفظ الغلال داخل فمه كرهًا عنه وسرقة (30 ألف جنيه - إيصال أمانة الخاص بالدين - هاتف محمول)، وعقب ذلك قام بنقله للمستشفى وتركه عقب تأكده أنه إقترب من مفارقة الحياة.



ضبط المتهم



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن المسروقات.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (تاجر ماشية - مقيم بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية).. مُصاب بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة.وبالإنتقال وسؤال المصاب قرر قيام (أحد الأشخاص - مقيم دائرة المركز ) بوضع قرص لحفظ الغلال داخل فمه كرهًا عنه، وتوفي عقب سؤاله.تشكيل فريق بحث