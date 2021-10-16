مستشفى الأسقفية بالسادات: استكمال القوافل الطبية بوادي النطرون

تستكمل مستشفى هرمل السادات التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر سلسلة القوافل الطبية بمركز وادى النطرون بالبحيرة ضمن برنامج قوافل طبية للمناطق المحرومة من الخدمات الطبية الأساسية بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير حيث استضافتها كنيسة العذراء مريم.



من جانبه أوضح دكتور هانى أبادير مدير المستشفى: "شملت القافلة على تخصصات الباطنة والجراحة العامة والأطفال والعظام والمسالك البولية من خلال الكشف على ١٠٠ مريض، إذ تم عمل بعض التحاليل وصرف بعض الأدوية الموصوفة للمرضى بالمنطقة، بالإضافة لتحويل بعض الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي أو بعض الفحوصات الطبية الغير متاحة بالقافلة إلى المستشفى.



وأضاف أبادير: من المقرر أن يتضمن برنامج القوافل عدة أماكن محيطة بمدينة السادات مثل قرية الصفا والمروة والإمام مالك وكفر داود على أن تشمل القوافل عدة تخصصات أطفال وباطنة وعظام وجراحة ومسالك بولية وأسنان وأنف وأذن بالإضافة للتحاليل الأساسية مثل قياس السكر عشوائي تحليل بول وفيروسات الكبد، مضيفًا: تم عمل بروتوكول خاص بإجراءات الوقاية الشخصية للمرضى ولطاقم القافلة منعًا لانتشار العدوى بفيروس كوفيد 19 خلال القيام بالقافلة.



جدير بالذكر أن المستشفى افتُتحت فى البداية كمركز طبى مكون من عدد من العيادات عام 1996 ثم بعد ذلك تم افتتاح المستشفى في أواخر سنة 2011م حيث تتكون المستشفى من عدة أقسام هي قسم العيادات الخارجية ويشمل 16 تخصصًا: باطنة وأطفال وجراحة وعظام ونساء وأنف وأذن ورمد وجلدية وأسنان وقلب ومسالك بولية ونفسية وعصبية وجهاز هضمي وكبد ومخ وأعصاب وعلاج طبيعي وأوعية دموية بالإضافة لقسم الطوارئ والذي يعمل على مدار 24 ساعة بالتوازى مع خدمات المعمل والأشعة والعمليات.