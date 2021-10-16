السيسي: "أنا عايز يكون في تعبير عن الرأي.. بس يكون عن فهم" (فيديو)

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية أن تكون التغطية الإعلامية للمشروعات المختلفة التي تنفذها الدولة ومنها مشروعات تطوير العشوائيات تتسم بالوعي، قائلا: "يا ترى التغطية الإعلامية لما تم تطوير المناطق المنشأة على مجرى السيول كان فيها وعي بحجم المشكلة".





وأضاف "السيسي"، كلمته بافتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بالسادس من أكتوبر، اليوم السبت، "أنا عايز الناس تتكلم، ويكون في تعبير عن الرأي.. بس تكون فاهمة القضية اللي إحنا فيها"، متابعا: "يا ترى اللي فات كان عيب دولة ولا مواطنين ولا عيبنا إحنا الاتنين".



