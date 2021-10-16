موعد تحرك الأهلي لملعب مباراة الحرس الوطني

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فندق الإقامة بالنيجر في تمام الساعة الرابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة متوجهًا إلى استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي؛ لخوض مباراة الحرس الوطني التي تقام في الخامسة والنصف مساء اليوم في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.





ويسبق تحرك الأهلي محاضرة فنية يؤكد فيها بيتسو موسيماني المدير الفني على العديد من التعليمات الفنية والمهام المطلوبة من اللاعبين وفقا لخطة المباراة ونقاط القوة والضعف في صفوف المنافس.





وكان الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والحرس الوطني قد عقد في الثامنة من مساء أمس الجمعة بمبنى اتحاد الكرة بالنيجر الملاصق لفندق إقامة البعثة في حضور مسئولي الفريقين ومنسق المباراة والمسئولين الأمني والطبي وذلك للتأكيد على العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.





وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي المكون من القمصان الحمراء والشورتات السوداء والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر بالكامل.





في حين يرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأبيض بالكامل وحارس المرمى الطاقم البنفسجي.





كما تم الاتفاق على حضور الفريقين لملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية اثناء وبعد المباراة.





وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة ورئيس بعثة الأهلي في النيجر، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، وعمرو محب المترجم.





وخاض الأهلي مرانه الوحيد في النيجر مساء أمس على ملعب المباراة، واشتمل على جانب بدني لمدة ربع ساعة، ثم خاض الفريق تقسيمة قوية في نصف الملعب شهدت العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، فيما خاض حراس المرمى تدريبًا منفردًا قبل المشاركة في التقسيمة.



