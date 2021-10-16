قنبلة الموسم.. برشلونة يوجه صفعة لريال مدريد ويقترب من ضم " الفنان "

ذكرت تقارير صحفية أمريكية أنه تم عرض الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي على برشلونة الإسباني.

وأفادت شبكة ESPN الأمريكية بأنه تم عرض بوجبا على برشلونة لكن راتب النجم الفرنسي والعمولات التي سيكون مطلوب من برشلونة دفعها قد تكون عائق لإبرام الصفقة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن ارتباط برشلونة ببوجبا عاد إلى واجهة الصحف الإسبانية والعالمية من جديد في الآونة الأخيرة بعد الحديث عن رغبة البرسا في ضم لاعب بدني في خط الوسط.

ولفتت الشبكة الأمريكية أن العقد الحالي لبوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي في الصيف المقبل ولم يتفق مع الشياطين الحمر على العقد الجديد حتى الآن.