Advertisements

قنبلة الموسم.. برشلونة يوجه صفعة لريال مدريد ويقترب من ضم " الفنان "

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:30 ص
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية أمريكية أنه تم عرض الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي على برشلونة الإسباني.
وأفادت شبكة ESPN الأمريكية بأنه تم عرض بوجبا على برشلونة لكن راتب النجم الفرنسي والعمولات التي سيكون مطلوب من برشلونة دفعها قد تكون عائق لإبرام الصفقة.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن ارتباط برشلونة ببوجبا عاد إلى واجهة الصحف الإسبانية والعالمية من جديد في الآونة الأخيرة بعد الحديث عن رغبة البرسا في ضم لاعب بدني في خط الوسط.
ولفتت الشبكة الأمريكية أن العقد الحالي لبوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي في الصيف المقبل ولم يتفق مع الشياطين الحمر على العقد الجديد حتى الآن.

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد ريال مدريد برشلونة

أخبار تهمك

انقسام في الزمالك بسبب خليفة أسامة نبيه

منذ ساعة

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ ساعتين

السيسي للمصريين: "مش عايزين تحلموا ليه.. وراضين بقالب طوب"

منذ أقل من ساعة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني وترددها في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

ملامح تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

منذ ساعتين

عاجل.. أزمة مدوية جديدة تطرق أبواب برشلونة

منذ ساعة

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 23 ساعة

بعد أزمة الفستان.. نجلاء بدر: "أنا اسفة ومكنتش متخيلة أني هضايق حد"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ يومين

بيراميدز يسعى لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني

منذ ساعة و نصف

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يغري "بوجبا" بشارة القيادة لرفض ريال مدريد

زيدان يحفز بوجبا بكلمتين للتمرد على يونايتد

ضربة قوية لريال مدريد في ميركاتو الصيف

مفاجأة مدوية.. رايولا يمنح برشلونة الصفقة التي لم يتوقعها أحد!

ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجمه من أجل بوجبا

هل يحسم بوجبا مصيره مع مانشستر يونايتد ؟

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

02:53 م

ملامح تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

10:00 ص

عاجل.. أزمة مدوية جديدة تطرق أبواب برشلونة

11:00 ص

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements