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ميس حمدان تشارك متابعيها بإطلالتها في فعاليات مهرجان الجونة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 12:59 م
ميس حمدان
ميس حمدان
بسمة عادل
حرصت الفنانة ميس حمدان أن تشارك متابعيها في أحدث ظهور لها أثناء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".






حيث نشرت الفنانة ميس حمدان صور لها وهي ترتدي فستاناً طويلاً باللون الأزرق الفاتح مفتوح من الأمام عاري الكتفين، ورفعت شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها ومكياجاً هادئ.




وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي منهم يسرا، إلهام شاهين، أروى جودة، منة شلبي، صبا مبارك، دينا الشربيني، أحمد حاتم ، أحمد السقا، مي سليم، درة.

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