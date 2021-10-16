رئيس الغرفة التجارية بأسوان يلتقي سفير ناميبيا

استقبل رئيس الغرفة التجارية بأسوان المحاسب محمد أبو القاسم عبد الوارث وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، السفير اللواء فيليو هيفنداكا سفير جمهورية ناميبيا بجمهورية مصر العربية اليوم السبت بمقر الغرفة التجارية بأسوان بكورنيش النيل.



و تبادل الطرفان مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.



وقد عرض " عبد الوارث " فرص الاستثمار المتاحة بمحافظة اسوان وكذلك اوجه تحقيق سبل التعاون مع الجانب الناميبى، خاصة زيادة التبادل التجاري والاستثماري والسمكى والتعدينى والسياحى، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية لمحافظة أسوان على أتم الاستعداد لتفعيل كافة أوجه التعاون بين الجانبين.



ومن جانبه قدم السفير الناميبى شكره لرئيس الغرفة التجارية لمحافظة أسوان على حفاوة الاستقبال والترحاب.



وأعرب عن سعادته واعتزازه بزيارة محافظة أسوان للمرة الأولي منذ توليه المنصب منذ 5 شهور، مشيرا إلى حرص جمهورية ناميبيا على توطيد علاقاتها بمصر التى ساندتهم وقدمت كافة أوجه الدعم لهم قبل وبعد الاستقلال عام 1990، لاسيما في مشروعات البنية التحتية ومجالات الصحة والتدريب والاستثمارات المشتركة التي من أبرزها مشاركة ناميبيا بوفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء في المؤتمر الاقتصادى بالعلمين



وفي نهاية اللقاء، أهدى رئيس الغرفة التجارية لمحافظة أسوان درع الغرفة لسفير جمهورية ناميبيا؛ وذلك تعبيرا عن ترحيب أسوان به واعتزازا وتقديرا بعلاقات الصداقة بين مصر وناميبيا.