استمرار حبس ديلر لاتهامه بالاتجار في مخدر الموت بالعمرانية





تورط عاطل لاتجاره في المخدرات بالعمرانية



كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتجاره في المخدرات بالعمرانية، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته الهيروين، وهاتف محمول، مبلغ مالى.



الإجراءات القانونية اللازمة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.





قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عاطل 15 يوما، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالعمرانية.وكشفت التحقيقات أن المتهم اتخذ من منطقة العمرانية مسرحا للاتجار في مخدر الهيروين على عملائه، ويتخذ من منزله مخزنا للمخدر.