ضبط المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين ببور سعيد



نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (8 أشخاص ) بقيام (سيدتين) بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على تخصيص وحدات سكنية ومحلات بمحافظة بورسعيد، مدعيتان علاقاتهما ونفوذهما بمسئولى المحافظة "على خلاف الحقيقة".



صحة الواقعة

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء إرتكابها (سيدتين، مقيمتان بمحافظة بورسعيد)، إذ يمارسان نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه، حيث تدعى أحدهما بأنها تعمل بأحد المناصب بالمحافظة "على خلاف الحقيقة" ولديها نفوذ وعلاقات بالمسئولين، وتقوم الأخرى بالترويج لتلك النفوذ المزعومة، وتمكنتا من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بزعم تخصيص وحدات سكنية ومحلات بالمحافظة وعدم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.



ضبط الجناة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.