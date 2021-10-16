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عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

السبت 16/أكتوبر/2021 - 12:57 م
كارتيرون
كارتيرون
رامي بشاي

أعلن  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأبيض مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في الثانية بعد ظهر اليوم باستاد نيايو الوطني.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل 

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي 

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحسام عبد المجيد وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

الكلمات المفتاحية

توسكر الكيني الزمالك

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