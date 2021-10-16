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لوجود خلافات مالية.. كشف ملابسات إصابة مواطن خلال مشاجرة بالمقطم

السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:01 م
سكين
سكين
هبة عبد الحفيظ

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم.

تحديد طرفي المشاجرة
وبإلإنتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة وتبين أنهما طرف أول (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم - مصاب بجرح قطعى نافذ بالصدر ومحجوز بإحدى المستشفيات)، وطرف ثان (3 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة القسم).

 وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات مالية فيما بينهم حول العمل تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بالأيدى، وقام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى على المصاب بإستخدام سلاح أبيض" سكين " كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها.

ضبط الجناة
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أفراد الطرف الثانى، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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