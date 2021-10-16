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السيسي: "أنا ليا بطاقة تموين في المنيا باسمي وبيستخدمها حد تاني" (فيديو)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لابد من إطلاق برنامجا ضخما لتطوير المناطق العشوائية وغير المطورة، مضيفا: "عايزين نغير حياة الناس للأفضل، ونعمل مناطق خدمات وحرفية لتوفير فرص عمل، عايزين ننقل الناس مرة واحدة".

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بالسادس من أكتوبر، اليوم السبت، إلى أن العشوائيات تشكلت على مدى 60 سنة، ونحلم أن نقضي عليها في 5 او 10 سنوات، منوها بأن النمو السكاني سببا كبيرا في هذه المشكلة.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عدم وجود رقمنة في الدولة المصرية جعل بياناتنا غير واضحة، وحدث استقرار لواقع غير دقيق، وبه الكثير من الفساد، متابعا: "أنا قولت لدكتور مصطفى مدبولي.. أنا ليا بطاقة تموين في المنيا باسمي بيتصرف بيها والله بتكلم بجد، في ناس موجودة متعرفش ان بطاقتها مستخدمة في حتة اخرى".

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