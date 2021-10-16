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إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام في الكونفدرالية الإفريقية

السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:00 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد



أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة عزام في بداية مشوار كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على عزام التنزاني بملعب عزام في الثانية ظهر السبت في ذهاب دور ال٢٢ من كأس الكونفدرالية على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢٣ أكتوبر الجاري بملعب الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - محمد حمدي 

خط الوسط: أحمد توفيق - نبيل دونجا - رمضان صبحي - إيريك تراوري - إسلام عيسى 

خط الهجوم: إبراهيم عادل 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عمر جابر - محمود وادي - أحمد سامي - إبراهيم حسن - دودو الجباس - عماد ميهوب - عبد الرحمن صميدة.

وخرج من قائمة المباراة، الحارس الشاب يوسف نادر

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عزام سبورت بيراميدز الكونفدرالية الأفريقية

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