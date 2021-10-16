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الانتخابات المحلية العراقية.. إنجاز 95 ‎%‎ من العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية

السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:07 م
انتخابات - أرشيفية
انتخابات - أرشيفية
وكالات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، إنجاز 95 % من العد والفرز اليدوي في عدد المحطات الكلي البالغ عددهن 3681، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وتحظى الانتخابات العراقية القادمة باهتمام وزخم دولي واسع، وسط دعوات القوى الصناعية السبع الكبرى في العالم لإشراك مراقبين للانتخابات لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتغطية إعلامية متواصلة على مدار الساعة.

 

تحديات أمنية وسياسية ضخمة تحاصر المرشحين بالانتخابات البرلمانية العراقية المرتقبة، بالتزامن مع قرب موعد انعقادها في الـ10 من أكتوبر المقبل، وسط سلسلة من الاغتيالات والانسحابات الجماعية، فضلًا عن المحاصصة الطائفية من أجل استمالة الناخبين عبر تخويفهم من القوميات والطوائف الأخرى.

 

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