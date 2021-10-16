الطالع الفلكى السّبت 16/10/2021..جَهَود التَّوَاصُل!









*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





اليوم 6 بَابَه قبطى ، 16 تِشْرين أوَّل رُومى ، 10 ربيع الأوّل، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (طَبْ مَهِى حَتِخْبَطْنِى بِالعَرَبِيَّة)- مش مُهِمّ ، حَتَخْدَكْ مَعَاهَا فِالعَرَبِيَّة عشان تِوَصَّلك.(سمير صبرى من فيلم البحث عن فضيحة-1973)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر ، بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل ، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة الصّرفَة لتدخل منزلة العَوّا وهى أربعة أنجم تبدو على هيئة كلاب تتبع الأسد أو على هيئة قوس مُتعرّج ،وسُمّيت بالعواء لإلتواء وتعرّج تلك النجوم (عواء يعنى لوى- عويت الناقة رقبتها) والعواء نجم عملاق أحمر من كوكبة العذراء تاركين كوكبة برج الأسد ، يعتدل فيها الجوّ بالنهار ويبرد فى الليل وتنبت فيها الأعشاب البرّيّة الطبيّة وفيها مُوسم نضج و قطف الرّمّان وزرع البقول والخضروات ، تقول بعض رسائل العرب أن التواصل مع الأشراف و الملوك وأصحاب النفوذ مُلائمة خلال تلك المنزلة و أيضاً التودّد للنساء وبناء جسور الودّ والتفاهم للتقدم للزواج منهن ، أمّا الخصومة والتحدّى ينبغى تأجيلها لوقتٍ آخر وغير مُناسبة خلال تلك المنزلة ، كما أن شراء الملابس الجديدة والأسفارميمُونة بمشيئة الله تَعَالى، تقول العرب إذا طلعت العوّاء طَابَ الهَواء ، وضُرِبَ الخباء/الخيام ، ويُكره العَرَاء/النوم فى العَرَاء، وشنّن السّقَاء/يبست السقاية.





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.









*إلى الطّوالع اليوميّة ..









برج الحمل: تعلّمك لغة جديدة فى المساء أثناء وقت الفراغ لها مردود مُثمر على مهنتك ، رغم أن الثمرة قد تكون بعيدة الأجل.





برج الثور: عليك تنظيف ذاكرتك من كل المشاعروالذكريات السلبيّة التى حدثت لك فى الماضى لتُفسِحَ مكاناً لجمال الحاضر، إضحك للدّنيا تضحَكْلَكْ.





برج الجوزاء: التسرّع فى إنتقاد الآخرين على التوافه قد يتسبب فى إحراجك وإحراج آخرين معك ، عيوبى لا أراها وعيوب الناس أركض وراها.









برج السّرطان: فى علاقتك العاطفيّة تمسّك بالحدود الأخلاقيّة إن كنت لاتزال فى مرحلة الخطوبة، وابتعد عن علاقة خارج الخط إن كنت مُتزوجاً.









برج الأسد: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف فى سلوكهم البغيض، لا تورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.













برج العذراء: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لا يُترك كله.





برج الميزان: أنت مُعرّض لوعكة صحيّة بسبب إصرارك بعناد على عدم الإكتراث بحماية جسدك من لفحات البرد فى المساء ، درهم وقاية.





برج العقرب: يوم مناسب لأداء الواجبات الإجتماعية وصِلَة الرّحِمْ، زيارة المرضى من الأقرباء أو الأصدقاء والمُشاركة فى فاتورة علاج أحدهم إن أمكنك.





برج القوس: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة ، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج الجدى: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد الحلول الوَسَط.





برج الدّلو: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.





برج الحوت: إظهارك لرغبة التملّك مع الحبيب قد تكون مُفرحة للبعض ومُنفّرة للبعض الآخر، أترك مساحة للحبيب للتنفّس بدلاً عن فورة غضب واردة.







