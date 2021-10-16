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رئيس البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب اليمني ووقف جرائم الحوثيين

السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، على أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتمادى في ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد أبناء شعبنا اليمني، وخاصة الأبرياء من النساء والأطفال، وكذلك اعتداءاتها المستمرة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والمطارات المدنية في المملكة العربية السعودية.

كما طالب "العسومي" خلال كلمته في افتتاح الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل وتحمل مسئوليته القانونية والأخلاقية، لوقف هذه الجرائم، وإنهاء الوضع المأساوي الذي يعيشه الأشقاء في مدينة مأرب ومديرية العبدية، محذرًا في الوقت ذاته من أن استمرار حالة الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم ستشجع هذه الميليشيا على التمادي في جرائمها الإرهابية.

وتابع رئيس البرلمان العربي، قائلا:"إن البرلمان العربي سيظل شريكًا فاعلًا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحًا مُكملًا للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن كافة القضايا العربية".

ومن الجدير بالذكر ان البرلمان العربي قد عقد جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، اليوم السبت، بالقاعة الكبرى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وبحضور الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني.

وخلال الجلسة، أعلن رئيس البرلمان العربي عن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وهو الأول من نوعه على المستوى العربي، متطلعًا إلى أن يصبح مركزًا إقليميا ودوليًا لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

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