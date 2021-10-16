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في ذكرى وفاته.. تعرف على اللحظات الأخيرة في حياة عمر الحريري

السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:11 م
عمر الحريري
عمر الحريري
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عمر الحريري، هو واحدًا من أهم نجوم الوسط الفني في مصر، فهو له تاريخ فني كبير جدًا.

شارك عمر الحريري، في عدد كبير من الأعمال الفنية الرائعة، التي كانت محط إعجاب الكثيرين من الجمهور، سواء داخل مصر أو خارجها، وهو ما جعلة يحظى بجمهور كبير جدًا في الشرق الأوسط.

إشتد المرض على عمر الحريري، في عام 2007، وذهبت إبنته ميريت معه إلى الطبيب ليخبرها بأنه مريض بسرطان العظام، الأمر الذي سعت جاهدة لإخفائه عن أبيها.

رفضت أن يتم علاجه بالطريق الكيماوي أو إخباره بأنه مريض، لأنه يبلغ من العمر 81 عامًا، وسيموت من الصدمة إذا علم بإصابته بذلك المرض.

إنتقل عمر الحريري، للعيش مع إبنته عام 2008، وكان يأخذ مسكنات للمرض وبقي لا يعلم بمرضه لمدة 4 سنوات، إلى أن وافته المنية في الـ16 من تشرين الأولأكتوبر عام 2011، في مستشفى الجلاء العسكري، وذلك بعد تعرضه لحالة من الأعياء الشديد على خشبة المسرح، وهو يقدم عملًا مسرحيًا للأطفال، برعاية وزارة الثقافة، وبذلك يكون قد حقق عمر الحريريحلمه بأن تنتهي حياته وهو على خشبة المسرح.



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