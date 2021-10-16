استدعاء طالبة اتهمت خطيبها بضربها في مصر القديمة





تحريات المباحث

وقررت النيابة طلب تحريات المباحث، واستدعاء مقدمة البلاغ لسماع أقوالها.



كانت طالبة بالمرحلة الثانوية اتهمت شاب تدعي أنه خطيبها بالتعدي عليها أمام مدرستها في مصر القديمة، وقررت جهات التحقيق الاستماع لوالد الطالبة حول الواقعة، كما طلبت الاستماع لأقوال المتهم، لمعرفة تفاصيل الواقعة.



تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتعدي شاب في العقد الثاني من عمره على خطيبته الطالبة بالضرب أمام زملائها بإحدى مدارس الثانوية بمصر القديمة، ما جعلها تقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة.

فتحت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، التحقيقات في واقعة اتهام طالبة شاب بالتعدي عليها بالضرب أمام مدرستها.