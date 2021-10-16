رفع 300 طن تراكمات وتوزيع 2000 كيلو لحوم صكوك أضاحي بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة أعمال رفع تراكمات المخلفات والقمامة والأتربة، بجانب التصدي بكل حسم لظاهرة الإشغالات والتعديات وانتشار عربات التوك توك.



وفى هذا الاتجاه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ أعمال رفع التراكمات والمخلفات والأتربة من الشوارع الرئيسية والطرق العامة بإجمالى 300 طن، ومن خلال التعاون مع شرطة المرافق تم تنفيذ حملات مكبرة إستهدفت إزالة 70 حالة إشغال، فضلًا عن توزيع ٢٠٠٠ كيلو من لحوم صكوك الأضاحى بإشراف من الوحدة المحلية ومديرية الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.



وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بحمله لرفع الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق أسفرت عن تحرير عدد 6 محضر إشغال طريق، وعدد 2محضر نظافة، وأيضًا تم رفع 40 حالة إشغال بدون محضر، بالإضافة إلى مصادرة 37 من المضبوطات المختلفة.



وفى نفس السياق واستجابة لشكاوى المواطنين المقيمين بشارع السلام بمنطقة بركة الدماس بمدينة أسوان قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة النظافة بأعمال رفع القمامة والمخلفات.



وقامت الوحدة المحلية بمدينة السباعية بتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية بإجراء أعمال تطهير ونظافة شاملة حول المآخذ الرئيسى لمرشح مياه الشرب بالمدينة بعد قيام أحد المواطنين بإرسال شكوى بذلك على الواتس آب الخاص بالمحافظ.



كما قامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بإستكمال أعمال التطوير والتجميل ضمن الخطة الإستثمارية بالطريق الرئيسى، وطريق مدرسة كلابشة الثانوية



وفي إطار توجيهات محافظ أسوان بإستمرار أعمال التطوير والتجميل بمدينة أبو سمبل السياحية إستعدادًا لإستضافة فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس قامت الوحدة المحلية بالمدينة بإستكمال أعمال النظافة ورفع التراكمات والإنارة بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية، بجانب الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الأرصفة والبلدروات والدهانات وقص وتهذيب الأشجار والنخيل.