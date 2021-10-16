مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادثي سير بالمنيا





بلاغ بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة رقم 174 ميكروباص، بأخرى رقم 4253 د م، ونقل بمقطورة 4719 د ج ر، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام مدخل مركز ملوي، نتيجة التخطي الخاطئ.





مصرع سعيد زيدان

وبالانتقال والفحص تبين مصرع سعيد زيدان، 61 عاما، بالمعاش، مقيم بالقاهرة، وإصابة 6 وهم: محمد حسن محمد، رائد حسن دنقل، فايز إبراهيم حسن، أحمد سعيد زيدان، مقيمون بالقاهرة، وعمر جمال عبدالحكيم، وشقيقة مؤمن، مقيمان بأبوتيج بأسيوط.



كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب توك توك، بطريق مصرف المحيط، المؤدي لقرية تله بمركز المنيا، نتيجة السرعة الزائدة، حيث تسبب الحادث في إصابة: عبده سيد محمد، 5 سنوات، كريم طه محمد، 20 عاما، سائق التوك توك، وأحمد ربيع طه، 21 عاما، مقيمون بقرية تلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتقرر التحفظ على التوك توك تحت تصرف النيابة العامة.



علي جانب أخر سيطرت قوات الحماية المدنية، علي حريق نشب بمنزل بمركز أبوقرقاص، دون أضرار بشرية، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بنشوب حريق بمنزل ناجي. ع. ف، مقيم بقرية بني عبيد، بأبوقرقاص، نتيجة ماس كهربائي، وتم إخماد الحريق الذي تسبب في تلفيات ببعض محتويات المنزل دون اضرار بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي، كما أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بطريق المحيط بمركز المنيا، وأخمدت قوات الحماية المدنية حريق محدود داخل منزل بأبوقرقاص دون أضرار بشرية.