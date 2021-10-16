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الأوقاف: ضم 52 مسجدا جديدا لمشروع الأذان الموحد

السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:17 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
محمود الجلاد
أكد اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف أنه قد تم ضم (52) مسجدًا جديدًا بمحافظة القاهرة خلال الأسبوع الماضي لمشروع الأذان الموحد، ليصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه ( 3590) مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.

وأوضح أنه جار الإعداد لضم مائة مسجد أخرى قبل نهاية شهر أكتوبر وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع ( الأذان الموحد ) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية.

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وزارة الأوقاف ضم 52 مسجدا جديدا لمشروع الأذان الموحد الأذان الموحد

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