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قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في الدوري الأنجليزي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الشياطين الحمر اليوم السبت أمام فريق نادي ليستر سيتي لحساب مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج.

مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي 

ومن المُنتظر أن تنطلق مواجهة الفريقين عند حلول الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي يُمكن فيه مشاهدة تلك المواجهة عبر القنوات التالية :-

القمر الصناعي : نايل سات.
التردد : 11595.
الاستقطاب : رأسي.
معدل الترميز : 27500.

الكلمات المفتاحية

واتفورد مانشستر يونايتد

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