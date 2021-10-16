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السيسي: أنا مسئول عن مصر كرب أسرة.. وهما يومين هنقعدهم في الدنيا ونمشي (فيديو)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يعتبر نفسه كمسئول عن مصر بمثابة رب أسرة، مضيفا: "رب الأسرة بينفق ومسئول أمام الله عن ناسه، وكل ما هيعمل هيكون له أجر كويس.. هما يومين هنقعدهم على وش الدنيا وهنمشي، واتمنى أن يكون لقاء طيب مع الله".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بالسادس من أكتوبر، اليوم السبت، مخاطبا المصريين، "أنا منكم وأنتم مني، عايزين نكون شايفين مع بعض كويس"، لافتا إلى أنهم عملوا على تحسين وضع أصحاب المعاشات والتأمينات.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كل فترة كان يتجدد الحديث عن أموال التأمينات والمعاشات، متابعا: "القضية دي كانت موجودة بدراسات كانت في وقتها جيدة، ولكن في النهاية الرقم ميعيش الناس"، لافتا إلى أن الدولة وجدت المبلغ المستحق للمعاشات والتأمينات 180 مليار جنيه من موازنة الدولة، وهناك 9 مليون شخص يحصلون على المعاش، مستطردا: "لما لقينا المشكلة تشكلت أمامنا قولنا نتصدى حتى عام 2052".

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