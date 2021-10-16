السيسي: أنا مسئول عن مصر كرب أسرة.. وهما يومين هنقعدهم في الدنيا ونمشي (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يعتبر نفسه كمسئول عن مصر بمثابة رب أسرة، مضيفا: "رب الأسرة بينفق ومسئول أمام الله عن ناسه، وكل ما هيعمل هيكون له أجر كويس.. هما يومين هنقعدهم على وش الدنيا وهنمشي، واتمنى أن يكون لقاء طيب مع الله".



