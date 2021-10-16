أسواق الخليج تنهي تعاملاتها الأسبوعية على مكاسب جماعية





أنهت أسواق الخليج الكبرى تعاملاتها الأسبوعية على مكاسب جماعية في أسبوع شهد فورة لصعود أسعار النفط والتي عرفت مستويات فوق 80 دولار للمرة الاولى في عدة سنوات.

وارتفعت أسواق السعودية والإمارات على نحو جماعي مع صعود تاسي السعودي للأسبوع الثالث مع قفزة بالسيولة فيما سجل سوق أبوظبي مكاسب أيضا للأسبوع الثاني على التوالي.

وسجل مؤشر بورصة قطر أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في أكثر من عامين، فيما سجل سوق الكويت أعلى إغلاق أسبوعي له على الإطلاق.





وسجلت بورصة مصر أفضل وتيرة مكاسب أسبوعية بالتزامن مع استعداد السوق لاستقبال طرح e-finance الذي ينتظر أن يكون أكبر طرح بالسوق في أكثر من 10 سنوات.







