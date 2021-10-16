Advertisements

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 17/10/2021 في جمهورية مصر العربية

السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:27 م
درجات الحرارة المتوقعة غدا
درجات الحرارة المتوقعة غدا
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق الـ16 من أكتوبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في جمهورية مصر العربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وتوقعت الهيئة أن تبدأ درجات الحرارة فى مصر غدا فى الانخفاض التدريجي، بواقع 2: 3 درجة فى السواحل الشمالية.

انخفاض درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد إلى أن الانخفاض فى درجات الحرارة يكون من 4 : 6 درجات على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تنخفض درجات الحرارة بواقع 2 إلى 6 درجات على جنوب البلاد.

درجات الحرارة على جنوب البلاد

وأضافت: "ويتراوح الانخفاض فى درجات الحرارة بين 2 إلى 6 درجات على جنوب البلاد، مع وجود فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة يوم الأحد على أقصى السواخل الغربية.

استمرار الشبورة المائية

وأكدت الأرصاد الجوية على استمرار الشبورة المائية فى التكون صباح الغد على الطرق المتجهة من وإلي القاهرة ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية يوم الإثنين.

الكلمات المفتاحية

طقس الغد درجة الحرارة غدا الاحد درجة الحرارة غدا درجات الحرارة المتوقعة غدا درجات الحرارة المتوقعة حرارة الغد حالة الطقس

أخبار تهمك

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 21 ساعة

ملامح تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

منذ حوالي 4 ساعات

قنبلة الموسم.. برشلونة يوجه صفعة لريال مدريد ويقترب من ضم " الفنان "

منذ ساعتين و 9 دقيقة

السيسي: "أنا ليا بطاقة تموين في المنيا باسمي وبيستخدمها حد تاني" (فيديو)

منذ 37 دقيقة

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام في الكونفدرالية الإفريقية

منذ 39 دقيقة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يفاوض ثنائي الزمالك لضمهم في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أزمة مدوية جديدة تطرق أبواب برشلونة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

ملعب البلد.. رسميا .. الاهلي ينهي صفقة بيبو الجديد (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي: أحلم بتنفيذ 3 مليون وحدة سكنية جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم السبت

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

سقوط أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس غدا

أخبار الطقس| الأرصاد الجوية: درجات الحرارة تعاود انخفاضها مجددا في هذا الموعد

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تُعلن توقعاتها لطقس الـ72 ساعة المقبلة

أمطار وبرودة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 23/1/2020 في مصر

الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة بدءً من الغد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم السبت

12:26 م

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام في الكونفدرالية الإفريقية

01:00 م

قنبلة الموسم.. برشلونة يوجه صفعة لريال مدريد ويقترب من ضم " الفنان "

11:30 ص

السيسي: "أنا ليا بطاقة تموين في المنيا باسمي وبيستخدمها حد تاني" (فيديو)

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements