درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 17/10/2021 في جمهورية مصر العربية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق الـ16 من أكتوبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في جمهورية مصر العربية.





درجات الحرارة المتوقعة غدا





وتوقعت الهيئة أن تبدأ درجات الحرارة فى مصر غدا فى الانخفاض التدريجي، بواقع 2: 3 درجة فى السواحل الشمالية.





انخفاض درجات الحرارة





وأشارت الأرصاد إلى أن الانخفاض فى درجات الحرارة يكون من 4 : 6 درجات على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تنخفض درجات الحرارة بواقع 2 إلى 6 درجات على جنوب البلاد.





درجات الحرارة على جنوب البلاد





وأضافت: "ويتراوح الانخفاض فى درجات الحرارة بين 2 إلى 6 درجات على جنوب البلاد، مع وجود فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة يوم الأحد على أقصى السواخل الغربية.





استمرار الشبورة المائية



