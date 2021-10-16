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تصريحات كومان قبل مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:28 م
كومان
كومان
علي نبوي
تحدث الهولندي رونالدو كومان المدير الفني لبرشلونة، عن مباراة فريقه غدًا أمام نظيره فالنسيا في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

كومان قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد :"نتوقع مباراة صعبة، فالنسيا فريق تنافسي ويعتمد على القوة البدنية. كما إنه فريق مهم حينما يحتفظ بالكرة. علينا أن نستفيد من اللعب على أرضنا ونحقق الفوز".

وأضاف :"أنا دائمًا هادئ، أو أحاول أن أكون ذلك. علينا تكريس طاقاتنا للأمور المناسبة، ونحاول تطوير الفريق في التدريبات".


وتابع :" هناك إمكانية لاستدعاء أغويرو في مباراة يوم غد، فالمهم لنا أن يتدرج أغويرو في عدد الدقائق التي يلعبها، بنفس الطريقة التي فعلنا مع أنسو فاتي".

وأشار :"ديمبيلي يتدرب بشكل جيد وعاد للفريق، لا يزال يحتاج لبعض الوقت للعودة للملاعب، وهو يعمل على ذلك".

وأوضح :"لا أستطيع أن أقول لكم ما إذا كان ديمبيلي سيكون جاهزًا للكلاسيكو.

وأردف :" بالنسبة لي حاليًا مباراة فالنسيا هي الأهم. علينا أن نستغل لعبنا مبارتين متتاليتين على ملعبنا، ونفوز بالنقاط الستة. سيكون أسبوعًا مهمًا".

ورد كومان على إمكانية إشراك أنسو فاتي أساسيًا في مباراة الغد قائلًا :"سنرى ذلك غدًا. فاتي يتحسن كل يوم، غاب طويلًا، ولا يمكنه استرجاع كامل لياقته في وقت وجيز. سنرى ما هو الأفضل له وللفريق".

وعن حضور الجماهير للمباراة بشكل كامل قال :" سنستعيد أخيرًا حيوية جمهور الكامب نو بشكل كامل، هذا أمر رائع. لكن الجماهير كانت دائمًا بجانبنا في جميع الظروف".

واختتم :" لطالما كان الرئيس بجانبي، ويدعمني. لكنني أتفهم أن استمرارية أي مدرب متعلقة بالنتائج".

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فالنسيا في الدوري الإسباني تصريحات كومان الدوري الإسباني

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