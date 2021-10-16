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موسيماني يستعين بطريقة كيروش لمواجهة الحرس الوطني

السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:30 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت، ضيفا ثقيلا على حساب فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موسيماني يستعين بطريقة كيروش لمواجهة الحرس الوطني
واستقر بيتسو موسيماني على الدفع بثلاثي في وسط الملعب، على غرار ما فعله كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر في مواجهة ليبيا الأخيرة بتصفيات كأس العالم، والتي فاز بها الفراعنة بثلاثية نظيفة خارج أرضه.

واختبر موسيماني خلال المران الأخير بالقاهرة، أمس الخميس، اللعب بالثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج في وسط الملعب، في ظل غياب محمد مجدي أفشة، وعدم قيد أحمد عبد القادر حتى الآن.

ويفاضل موسيماني بين الدفع بالثلاثي معًا أو وليد سليمان في مركز صانع الألعاب على حساب أحدهم، ويحسم المدرب قراره اليوم.

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