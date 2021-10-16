شاهد.. ماذا قالت طليقه وائل كافوري بعد تعرضه لحادث سير

علقت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كافوري بعد أن تعرض لحادث سير مروع وتم نقله إلى إحدى المستشفيات، مساء أمس الجمعة.







ونشرت طليقته عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائله:"الحمد لله على سلامتك أبو ميشيل.. وائل بخير الحمدلله".









ويذكر أن الإعلامي دومينيك أبو حنا قد أعلن عن إصابه الفنان وائل كافوري نتيجه إلى تعرضه لحادث سير.