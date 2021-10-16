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رئيس البرلمان العربي: تنظيم الإمارات للإكسبو وعضويتها بالمجلس الأممي يعكس الثقة الدولية لقيادتها الرشيدة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، على أن استضافت وتنظيم دولةً الإمارات العربية المتحدة لمعرض إكسبو 2020 يعكس الثقة الدولية في قدرة دولة الإمارات وريادتها في توفير الحلول للمشكلات العالمية، وذلك في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وجهود الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، مباركا لدولة الإمارات استضافتها وتنظيمها لهذا الحدث.

كما هنأ "العسومي" دولة الإمارات بالفوز المستحق بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2022 حتى 2024، مشددا على أنه يعد تتويجًا لإنجازاتها المتميزة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

كما أعلن رئيس البرلمان العربي عن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وهو الأول من نوعه على المستوى العربي، متطلعًا إلى أن يصبح مركزًا إقليميا ودوليًا لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

حيث جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم السبت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربي.

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