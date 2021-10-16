Advertisements

ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو مخدرات بالقليوبية

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:21 م
متهم
متهم
محمد ضوه
ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، عاطل، بحوزته نصف كيلو من مخدر "البودر"، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وذلك في إطار خطة المديرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية وتكثيف التواجد الشرطي الفعال وملاحقة العناصر الإجرامية خاصه حائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص ومتجرى المواد المخدرة.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبيه، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود معلومات باتجار عاطل فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدائرة المركز.

وعلى الفور جرى ضبط المتهم "أشرف.م.ح"، 33 عامًا، عاطل، مقيم القلج دائرة المركز، من خلال الأكمنة التي جرى إعدادها له بواسطة ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة، وعثر بحوزته على سلاح ناري "بندقية آلية"، وبها 12 طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر البودر تزن حوالي 500 جرام، ومبلغ مالى 1200 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية تجارته، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه، وبعرض المتهم على النيابه أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر الذي ضبط بحوزته للمعمل الجنائي لتحليله.

الكلمات المفتاحية

نيابة متهم مباحث حوادث تحريات

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم السبت

منذ ساعتين و 41 دقيقة

زيدان يرفض عرضاً مغرياً لتدريب نيوكاسل

منذ 39 دقيقة

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. السيسي: أحلم بتنفيذ 3 مليون وحدة سكنية جديدة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول أمام واتفود (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ملعب البلد.. رسميا .. الاهلي ينهي صفقة بيبو الجديد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ يوم

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 23 ساعة

السيسي: "أنا ليا بطاقة تموين في المنيا باسمي وبيستخدمها حد تاني" (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني

منذ حوالي 5 ساعات

قنبلة الموسم.. برشلونة يوجه صفعة لريال مدريد ويقترب من ضم " الفنان "

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام في الكونفدرالية الإفريقية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نجم الزمالك يرحب بالتجديد للقلعة البيضاء

منذ 37 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:44 م

عاجل- محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول أمام واتفود (فيديو)

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام في الكونفدرالية الإفريقية

01:00 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم السبت

12:26 م

قنبلة الموسم.. برشلونة يوجه صفعة لريال مدريد ويقترب من ضم " الفنان "

11:30 ص

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

02:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements