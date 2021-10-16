ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو مخدرات بالقليوبية

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، عاطل، بحوزته نصف كيلو من مخدر "البودر"، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وذلك في إطار خطة المديرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية وتكثيف التواجد الشرطي الفعال وملاحقة العناصر الإجرامية خاصه حائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص ومتجرى المواد المخدرة.





تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبيه، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود معلومات باتجار عاطل فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدائرة المركز.



وعلى الفور جرى ضبط المتهم "أشرف.م.ح"، 33 عامًا، عاطل، مقيم القلج دائرة المركز، من خلال الأكمنة التي جرى إعدادها له بواسطة ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة، وعثر بحوزته على سلاح ناري "بندقية آلية"، وبها 12 طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر البودر تزن حوالي 500 جرام، ومبلغ مالى 1200 جنيه، وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية تجارته، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه، وبعرض المتهم على النيابه أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر الذي ضبط بحوزته للمعمل الجنائي لتحليله.