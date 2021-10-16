استمرار حبس مصمم جرافيك وعامل لاتهامهما بتزوير شهادات تحاليل كورونا بالجيزة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة استمرار حبس مصمم جرافيك وعامل 15يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتزوير شهادات تحاليل فيروس كورونا، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.



باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع مصمم جرافيك وعامل، لاتهامهما باستئجار شقة وتحويلها إلى مطبعة، لتزوير الشهادات الخاصة بتحاليل فيروس كورونا للراغبين في استخدامها للسفر للخارج



واعترف المتهمان أنهما استأجرا شقة بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، وحولاها إلى مطبعة، لتزوير الشهادات الخاصة بتحاليل فيروس كورونا، خاصة للراغبين في استخدامها للسفر للخارج.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام كلٍ من (مصمم جرافيك – عامل وشريك بمطبعة، لأحدهما معلومات جنائية ) بإستغلال شقة سكنية "مُستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة كمطبعة "بدون ترخيص" وتزوير شهادات تحليل (PCR)وطباعة أغلفة لأدوية ومنتجات مجهولة المصدر.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبحوزتهما الأجهزة والأدوات المُستخدمة (ماكينة طباعة كبيرة- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - لاب توب – مبلغ مالى " - 3 أختام شعار الجمهورية منسوبة لإحدى الجهات الحكومية- 800 علبة غلاف كرتون لأحد العقاقير- مجموعة أوراق نتائج تحاليل (PCR) ممهورة بخاتم شعار الجمهورية (مُقلد)- مجموعة ملصقات (إستيكر).



وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وبحيازتهما للمضبوطات وإدارتهما المطبعة المشار إليها بدون ترخيص.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



