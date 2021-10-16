روسيا تسجل ارتفاعًا قياسيًا في حصيلة وفيات كورونا مع توقف برنامج التطعيم

أبلغت روسيا عن رقم قياسي بلغ 1002 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، اليوم السبت، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العدد اليومي علامة الألف منذ بداية الوباء.





قالت فرقة العمل الروسية الخاصة بفيروس كورونا، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد -19، التي تم تأكيدها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت 33208 حالة، مسجلة رقما قياسيا لليوم الخامس على التوالي. وتلقي السلطات الروسية باللوم على حملة التطعيم البطيئة في الارتفاع الحاد في الإصابات والوفيات، مما أجبر وزارة الصحة هذا الأسبوع على مطالبة الأطباء المتقاعدين الملقحين بالعودة إلى المستشفيات.





أظهرت بيانات نشرتها فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا، يوم السبت، أن روسيا تقدر أن 45٪ من سكانها قد يكون لديهم مناعة ضد فيروس كورونا الجديد بعد تلقي لقاح أو التعافي من المرض. تبلغ النسبة في موسكو 61٪ وتبلغ 64٪ في المنطقة المحيطة بالعاصمة.









سارعت روسيا في تطوير وإطلاق لقاح Sputnik V عندما ضرب وباء الفيروس التاجي العام الماضي، لكن تناوله كان بطيئًا، حيث أشار العديد من الروس إلى عدم الثقة بالسلطات والخوف من المنتجات الطبية الجديدة. وقد تم تطعيم حوالي 48 مليونًا فقط من أصل 144 مليون روسي بالكامل، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن فرقة العمل الخاصة بفيروس كورونا، حيث تلقى 51 مليونًا حقنة واحدة.





وبسبب الوفاة الأخيرة بفيروس كورونا، ارتفع إجمالي عدد الوفيات الوطنية الرسمية إلى 222،315، بإجمالي 7،958،384 حالة. وقالت خدمة الإحصاء Rosstat، التي تحتفظ بإحصاء منفصل لوفيات الفيروس التاجي، هذا الشهر أنه تم تسجيل حوالي 418000 حالة وفاة بين أبريل 2020 وأغسطس 2021.



