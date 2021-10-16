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محمود عبد الغني لزوجته : يا حبيب إمبارح وحبيب دلوقتي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:30 م
محمود عبد المغني وزوجته
محمود عبد المغني وزوجته
نادين نجدي
نشر النجم محمود عبد الغني، صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام ".


ظهر محمود في الصورة برفقة زوجته، علق عليها قائلًا:" يا حبيب إمبارح وحبيب دلوقتي "، وحازت على الكثير من الإعجابات.

يذكر أن آخر أعمال محمود كان مسلسل "ظل الرئيس" بطولة ياسر جلال ومحمود عبد المغنى ودينا فؤاد وهنا شيحة وعزت أبو عوف وعلا غانم ودنيا عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز وإيهاب فهمى وغرام سعد وآخرين، تأليف محمد إسماعيل أمين، إخراج أحمد سمير فرج.


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يسرا محمود عبد الغني في ظل الريس اسر ياسن

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