عمرو دياب يتألق في حفل "العقبة" وسط حضور جماهيري كبير





أحيا النجم الكبير عمرو دياب مساء أمس حفلًا في العقبة بالأردن وسط حضور جماهيري كبير



قام الهضبة بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها اغاني ألبومه الجديد "عيشني".



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الهضبة فور غنائه "إنت الحظ" وكذلك" رايقة" والتي تعد من أحدث أغانيه.



وقدم عمرو دياب فاصلا من أغانيه القديمة وسط تفاعل الجمهور من بينها "شوقنا" و"قمرين" و"أنا مهما كبرت صغير".



كما قدم مجموعة من أشهر أغانيه مثل "يا أنا يا لا"، "برج الحوت" وغيرها من الأغاني التي طالما أحبها الجمهور وارتبط بها.



وكان الهضبة قد طرح أمس أحدث أغنياته "ببتدي م الزيرو" وفور طرحها تصدرت تريند موقع تويتر.



أغنية "ببتدي م الزيرو" من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.