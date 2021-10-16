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موعد مباراة الأهلي اليوم ضد الحرس الوطني في الدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
موعد مباراة الأهلي اليوم ضد الحرس الوطني في الدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

يريد عشاق الكرة معرفة موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر في منافسات ادور الـ 32 ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعتبر النادي الأهلي حالم اللقب للبطولة في أخر نسختين.

موعد مباراة الأهلي اليوم ضد الحرس الوطني

ونقدم لكم فيما يلي موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني في الدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى النادي الأهلي لخطف المباراة خارج ملعبة لتسهيل مباراة العودة.

يستضيف النادي الأهلي غرمة بطل النيجر الحرس الوطني اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 ضمن منافسات الدور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وتبدأ مباراة الأهلي والحرس الوطني في تمامس الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر، والساعة الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية.

ويمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر على قناة الأهلي أو قناة أون تايم سبورتس.

موعد مباراة الأهلي اليوم ضد الحرس الوطني في الدور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

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