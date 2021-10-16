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نسرين طافش : السعادة ليست حالة بل قرار

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:34 م
نسرين طافش
نسرين طافش
نادين نجدي
حرصت الفنانة نسرين طافش أن تشارك متابعيها يومايتها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت طافش صورة لها، وهي ترتدي فستان به الكثير من الألوان، وتركت شعرها مسندلًا، وضعت الكثير من الميكب، وعلقت عليها قائلة:"السعادة ليست حالة بل قرار..صبتح البهجة ".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل المداح الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة حمادة هلال، محمد عز، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز وآخرون إخراج أحمد سمير فرج.

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نسرين طافش مصر فن جونة المداح

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