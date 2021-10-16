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المطربة المغربية فاتي جمالي تطلق Tab Tab باللهجتين المصرية والفرنسية على أنغامي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:36 م
فاتي جمالي
فاتي جمالي
نور طلعت

أطلقت المطربة المغربية  فاتي جمالي، أغنية جديدة تحت عنوان  TabTab حصريا على تطبيق أنغامي كلمات عاطف زيناشي وفاتي جمالي، ومن انتاج عاطف زيناشي، فيما تم اخراجها من طرف حمزة غونين وهي مزيجا بين اللهجتين المصرية والفرنسية.


وأعربت الفنانة المغربية فاتي جمالي عن سعادتها بهذا المولود الغنائي الجديد، حيث صرحت انها لأول مرة تختار أغنية تكون كلماتها مزيج بين لهجتين مختلفتين، آملة أن تحصد هذه الأغنية نجاحا كبيرا وأن تنال اعجاب متابعينها.
 
ويشار إلى أن النجمة المغربية حصدت نجاحا كبيرا خلال الأغنيتين السابقتين التي قامت بإصدارهم، وهي غلطة كبيرة وعفوا.

الكلمات المفتاحية

فجر فني فاتي جمالي المطربة فاتي جمالي

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