نجم الزمالك يرحب بالتجديد للقلعة البيضاء

حسم النادي الزمالك موقفه النهائي بخصوص تجديد عقد محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق من عدمه في الفترة المقبلة، بعد الأنباء التي ترددت بشأن اقتراب رحيل اللاعب









الزمالك يحسم مصير محمد أبوجبل

واستقر الزمالك على تجديد عقد محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر الأول للإبقاء عليه داخل صفوف القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.









وأوضحت التقارير أن الزمالك قرر فتح ملف التجديد والحفاظ على الحارس، عقب عودته من منتخب مصر خاصة أن الحارس يتبقى له موسم واحد وهو المقبل ويحق له التوقيع إلى أي نادٍ مجانا خلال يناير المقبل.









محمد أبوجبل يرحب بالتجديد للزمالك

ورحب "أبوجبل" بالتجديد مع الزمالك، وطلب فقط زيادة المقابل المادى في العقد الجديد، وبالتالى من المنتظر حدوث تفاوض في هذا الشأن.



