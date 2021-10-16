حزب المصريين: السيسي أعاد رسم الخارطة العمرانية لتليق بحضارتنا

أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، على الطفرة الاستباقية التي حدثت فى منظومة الإسكان الإجتماعي للدولة المصرية، وهو ما يتضح جليًا للعالم أجمع من خلال مشروعات الإسكان البديل فى المناطق غير الآمنة، والذى قام بافتتاحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مؤكدًا أنه حق أصيل للمواطن البسيط الذي كان يقطن بالمناطق العشوائية أن يتنقل إلى وحدات سكنية آدمية تليق به، في ظل اتجاه الدولة لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين.



مصر تحولت إلى مدن عالمية



قال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن مصر تحولت إلى مدن عالمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وضع على رأس أولوياته منظومة الإسكان، للتخلص من العشوائيات التي نهشت الدولة خلال أكثر من ستون عامًا مضت، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على صحة وسلامة المواطن، موضحًا أن تطور المناطق العشوائية، لم يقتصر على منطقة بعينها، بل توحدت يد البناء والتعمير للعمل في جميع محافظات مصر في آنٍ واحد، لتحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة والنهوض بالمنظمة السكنية.



وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن ما حققته الدولة المصرية من مشروعات سكنية هو بمثابة المعادلة الصعبة وخاصة الاستمرار في تنفيذ المشروعات في ظل جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على اقتصاديات دول العالم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يقتحم ملفات شائكة بشجاعة وحكمة رجل الدولة لمعالجة أخطاء وتراكمات خشي على الاقتراب منها كثيرون من قبل عبر عقود طويلة، ولم يضع في نصب أعينه إلا مصلحة الوطن والمواطن.



تطوير العشوائيات أسمى حقوق الإنسان



وتابع، توفير السكن اللائق والمرافق وتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، هي أسمى حقوق الإنسان التي يستحقها الشعب المصري الذى استطاع أن يقف بكل ما أوتي من قوة خلف قائد أراد رؤية "أم الدنيا" فى أزهى صورة يجب أن تكون عليها، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الدولة يغير وجه الحياة فى مصر ويرسم خارطة مستقبل جديد، مضيفًا أن مشروعات الإسكان البديل أنهت مشكلة كبيرة كانت تؤرق مصر على مدار عقود ماضية.



انتصار لكرامة المصريين



وأكد أن منظومة الإسكان الإجتماعي احترام كبير وحقيقي للدستور وانتصار لكرامة وعزة "المصريين" كي يستطيعوا الحياة بكرامة مرفوعىّ الرأس، باعتبار أن ذلك الأمر أصبح من الحقوق الأساسية لهم فى هذا العهد الذى يرسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية فى أروع صورها وتحقيق الأمان للفقراء والبسطاء فى السكن الكريم وتوفير الرعاية الصحية والتعليم لهم، موضحًا أن هذه الأمور كانت تمثل أحلامًا لهم جميعًا وأصبحت واقعًا حققه لهم الرئيس السيسى.



وأشار إلى أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة لدعم الفئات أصحاب الدخل المنخفض في مجالات عديدة والتي تشتمل على دعم المواطن أو الوحدة السكنية لتمكن الحصول على سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع عن طريق التمويل العقاري أو تيسير إسكان الإيواء للفئات غير القادرة، وهو بمثابة نهج جديد افتقده أبناء مصر وها هو الأن على أرض الواقع نبراسًا يحتذى به العالم.