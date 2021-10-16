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عاجل .. براءة نجلى المنتج أحمد السبكى من تهمة حيازة هيروين بقصر النيل

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:38 م
أحمد السبكي
أحمد السبكي
مـروة هيـكل


قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة نجلى المنتج أحمد السبكى من تهمة حيازة مواد مخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت سابقا بالسجن غيابيًا بالمشدد 15 سنة، للمتهمين بتهمة حيازة مخدرات، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.


وكانت قوة من رجال الشرطة استوقفت نجلي المنتج الفنى أحمد السبكى في أحد الأكمنة أثناء عودتهما من حفل زفاف، وبتفتيش السيارة التى يستقلانها عثرت على عدة لفافات من مخدر الهيروين، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ عليهما، وعرضهما على النيابة التى تولت التحقيق بالقضية.

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فجر فني المنتج أحمد السبكي أحمد السبكي

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