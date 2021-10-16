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مايكروسوفت تعلن إعلاف لينكدإن في الصين وتستبدلها بهذا التطبيق

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:29 م
لينكدإن - صورة أرشيفية
لينكدإن - صورة أرشيفية
أعلنت شركة مايكروسوفت إغلاق النسخة الصينية من شبكة لينكدإن بسبب القوانين الصينية الصارمة هناك وعدم قدرتها على العمل بالطريقة التي ترغب بها مايكروسوفت ، وستقوم باستبدالها بتطبيق للوظائف يُسمى InJobs.

كما تفرض الحكومة الصينية على جميع الشركات مشاركة البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين هناك، وهو ما يتعارض مع سياسة شبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص، لكن بعضها يقدم تنازلات للعمل في أكبر الأسواق في العالم، إلا أن مايكروسوفت ترى هذه القوانين تحدها من العمل بالطريقة الأفضل ما جعلها تقرر إيقاف لينكدإن هناك.

وستقوم الشركة بإطلاق تطبيق باسم InJobs للبحث عن الوظائف، لكن هذا التطبيق ستكون مهمته إعلانات الوظائف والتقديم لها، ولن يحوي أي خصائص تواصل اجتماعي مثل نشر المقالات والمنشورات وغيرها من الأمور الموجودة في لينكدان.

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