الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر المواطنين (فيديو)

قالت منار غانم، متنبئ جوي بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد استمرارا لارتفاع درجات الحرارة اليوم على كافة أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدل الطبيعي لها على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3-4 درجات.





وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن طقس اليوم مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارًا، لطيف ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية، مائل للبرودة في الساعات المتأخرة ليلًا والأولى من الصباح الباكر.





وحذرت المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد، من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة وتغيير الملابس حتى لا نصاب بنزلات البرد، مشيرة إلى أن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، لتصل درجة الحرارة لـ 30 درجة على القاهرة مقابل 34 درجة اليوم، على أن تصل لـ 28 درجة منتصف الأسبوع الجاري.



