رئيس البرلمان العربي يطالب إثيوبيا بالانخراط بجدية بحل أزمة سد النهضة



ومن الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولي التي يطالب فيها البرلمان العربي دولة أثيوبيا بالتفاوض الجاد لحل أزمة سد النهضة، كما أكد العسومي في جلسات سابقة عن دعم البرلمان العربي لكل من مصر والسودان في حفظ حقهما المائي



طالب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، دولة إثيوبيا بالانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المسار التفاوضي بشأن سد النهضة.كما شدد "العسومي"، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي، الذي صدر مؤخرًا في هذا الشأن، مؤكدًا رفض البرلمان العربي المساس بالأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.