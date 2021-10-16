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فولكس واجن تزيج الستار عن مركبتها الكهربائية المستقبلية "OnePod"

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:34 م
فولكس واجن OnePod
فولكس واجن OnePod
أعلنت مجموعة فولكس فاجن الكشف عن مركبتها الكهربائية المستقبلية OnePod  خلال معرض Drive في ألمانيا، وتعتبرا لسيارة رؤية الشركة لتطوير وسائل النقل.

توفر OnePod محركات كهربائية بالكامل ونظام قيادة ذاتية بالكامل. يجب أن تسير بشكل مستقل ، طورت الشركة السيارة من خلال مركزها Future Center Europe. ويمكن أن تستعمل المركبة في استعملات متعددة حيث يشير اسمها إلى إمكانية استعمال أساس واحد في العديد من الأشكال المختلفة، يمكن أن تصبح السيارة على سبيل المثال سيارة أجرة ذاتية القيادة، أو شاحنة توصيل.

وقد صرح Peter Wouda رئيس Future Center Europe في مجموعة فولكس فاجن قائلًا: "تمنحنا المحركات الكهربائية والقيادة الذاتية مزيداً من الحرية في التصميم حيث تتزايد المساحة في الداخل إلى جانب إمكانيات أخرى وهذا يوفر إمكانيات تصميم جديدة تمامًا”.

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وسائل نقل مركبة فولكس واجن سيارات اخبار السيارات OnePod

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