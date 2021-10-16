فولكس واجن تزيج الستار عن مركبتها الكهربائية المستقبلية "OnePod"

أعلنت مجموعة فولكس فاجن الكشف عن مركبتها الكهربائية المستقبلية OnePod خلال معرض Drive في ألمانيا، وتعتبرا لسيارة رؤية الشركة لتطوير وسائل النقل.





توفر OnePod محركات كهربائية بالكامل ونظام قيادة ذاتية بالكامل. يجب أن تسير بشكل مستقل ، طورت الشركة السيارة من خلال مركزها Future Center Europe. ويمكن أن تستعمل المركبة في استعملات متعددة حيث يشير اسمها إلى إمكانية استعمال أساس واحد في العديد من الأشكال المختلفة، يمكن أن تصبح السيارة على سبيل المثال سيارة أجرة ذاتية القيادة، أو شاحنة توصيل.



